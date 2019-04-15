قضت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة "دائرة فحص الطعون" بجلستها المنعقدة اليوم الاثنين، برفض وقف انتخابات نقابة الصيادلة، المقرر إجراؤها غداً الثلاثاء، كما قضت المحكمة بالاستمرار في حكم وقف تعيين الحارس القضائي للنقابة وإحالة الدعاوى للمفوضين لإعداد تقرير وعرضه بجلسة 6 مايو المقبل، كما رفضت المحكمة بجلسة اليوم تداخل الحارس القضائي في الدعوى.

وتؤكد نقابة الصيادلة، أن الانتخابات قائمة في موعدها غداً الثلاثاء 16 أبريل، وتدعو الصيادلة إلى المشاركة بكثافة واختيار من يمثلوهم.

وتوجهت النقابة بالشكر والتقدير للدكتور أحمد عبيد أمين صندوق النقابة لمتابعته المستمرة لكافة القضايا، كما تتوجه بالشكر للشؤون القانونية بالنقابة لبذلهم كافة الجهود فى التصدى لشبح فرض الحراسة القضائية والإصرار على السير فى طريق الديمقراطية وإجراء انتخابات النقابة فى موعدها.