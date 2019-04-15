قال الشيخ سعد الفقي، وكيل وزاره الأوقاف بكفر الشيخ، إن الاحتفال بليله النصف من شعبان سيكون، يوم الخميس المقبل، بمسجد الاستاد بمدينه كفر الشيخ، وذلك عقب صلاة المغرب، بحضور الحفل الدكتور إسماعيل طه، محافظ كفر الشيخ، واللواء فريد مصطفى، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، وأعضاء مجلس النواب والقيادات الشعبية والتنفيذية بالمحافظة وقيادات الدعوة بأوقاف كفر الشيخ.

وأضاف "الفقي"، أن الاحتفال يتضمن تلاوه قرآنيه للشيخ قطب الطويل القارئ بالإذاعة والتليفزيون العربي، وكلمه لوكيل وزارة الأوقاف، و يقدم الحفل الشيخ عطا بسيوني مدير الدعوة بالمديرية، مشيرا الى أن المديرية انتهت من الاستعداد لاستقبال شهر رمضان المبارك.