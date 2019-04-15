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إنشاء مدرسة ومعاينة برج واعتماد مشروع تقسيم جمعية تعاونية بكفر الشيخ

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محافظ كفر الشيخ يصدر 4 قرارات بتعديل مخطط تفصيلي لمناطق بالإقليم

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