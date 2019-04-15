شدد اللواء أحمد بسيوني سكرتير عام محافظة الإسكندرية، اليوم، على القائمين بأعمال التطوير بضرورة الاهتمام بالطابع المعماري والحضاري لمبنى استاد الإسكندرية وتنفيذ توجيهات الدكتور عبد العزيز قنصوة محافظ الإسكندرية، بمراعاة أن تتفق الترميمات مع الكود العالمي حفاظا على المظهر التراثي والتاريخي الذي يتسم به المبنى.

جاء ذلك خلال تفقده أعمال التطوير والصيانة التي تتم بمبنى استاد الإسكندرية والمنطقة المحيطة به، استعدادا لاستقبال بعض مباريات كأس الأمم الإفريقية يونيو 2019.

تابع بسيوني، أعمال تقليم الأشجار ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والحدائق وأعمال النظافة ورفع المخلفات وتجريف الأتربة بشوارع حي وسط، مؤكدا أن هذا يأتي في إطار جهود المحافظة، خاصة مع قرب استضافة المحافظة لحدث هام تظهر به المدينة أمام زوارها من بلدان العالم بالمظهر الذي يليق بها عروسا للبحر الأبيض المتوسط.