استقبل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اليوم الاثنين، السفير، رامون جيل كاساريس، سفير إسبانيا الجديد بالقاهرة.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر، السفير الإسباني بمناسبة بدء مهمته الدبلوماسية، معربًا عن خالص تمنياته له بالتوفيق والنجاح في عمله بمصر.

وأوضح أن إسبانيا يربطها بالمسلمين علاقة تاريخية وثيقة، تمثلت في حضارة إسلامية قديمة مشتركة، لافتًا إلى حرص الأزهر الشريف على ترسيخ تلك العلاقة التاريخية؛ وذلك من خلال توثيق روابط العلم والمعرفة مع إسبانيا في مختلف النواحي، ودعمها في مجال تدريب الأئمة والوعاظ على التصدي للفكر المتطرف وقضايا العنف والإرهاب.

من جانبه، أعرب السفير الإسباني عن تقديره للأزهر الشريف وجهود إمامه الأكبر الحكيمة في ترسيخ قيم الأخوة الإنسانية والسلام العالمي، مؤكدًا أن الأزهر الشريف يعد أكبر المرجعيات الإسلامية التي تحظى بمصداقية كبيرة في إسبانيا، وهو ما يجعل إسبانيا حريصة على دارسة أبنائها المسلمين في الأزهر؛ باعتباره ضمانة حقيقية للتعايش المشترك.