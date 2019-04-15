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وزير التعليم العالي يشهد افتتاح "مبادرة إفريقيا هتتكلم عربي" بجامعة القاهرة

وزير التعليم العالي يشهد افتتاح "مبادرة إفريقيا هتتكلم عربي" بجامعة القاهرة

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