استقبل رئيس الوزراء الإثيوبي الدكتور آبي أحمد، إيفانكا ترامب نجلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وكبير مستشاري "البيت الأبيض"، في مكتبه ظهر اليوم.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء، ناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك في إثيوبيا، كجزء من مبادرة التنمية والازدهار العالمي للمرأة، التي تهدف إلى تعزيز وتمكين المرأة اقتصاديا على الصعيد العالمي.

من جانبها، أشارت وكالة الأنباء الإثيوبية، إلى أنّ إيفانكا التقت الرئيسة الإثيوبية ساهل وورق زودي في القصر الرئاسي، لمناقشة القضايا المتعلقة بتمكين المرأة، وأطلعت إيفانكا الرئيسة الإثيوبية على مبادرة التنمية والازدهار العالميين في البيت الأبيض التي تقودها.