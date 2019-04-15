التحالف العربي: نتجنب استهداف الأطفال المجندين لدى الحوثيين

أعلن المتحدث باسم التحالف العربي تركي المالكي، أنّ التحالف يواصل منح تصاريح لإدخال مواد غذائية ومساعدات إنسانية عبر ميناء الحديدة، في الوقت الذي تعمل فيه ميليشيات الحوثي على عرقلة دخول السفن التجارية إلى الموانئ اليمنية.

وأضاف المالكي، خلال مؤتمر صحفي منعقد حاليا وتنقله قناة "سكاي نيوز عربية"، أنّ الجيش الوطني الليبي أصبح يستهدف ميليشيات الحوثي في جبهة صرواح، كما استهدف معسكرات لتدريب الميليشيات الحوثية في صعدة وذمار.

ولفت المتحدث باسم التحالف العربي، إلى أنّ التحالف يتخذ إجراءات وقائية لتجنب استهداف الأطفال المجندين لدى الحوثيين.