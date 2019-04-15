أهدى الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، درع الجامعة الذي استغرق صناعته عامين، للدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، نظرا لجهوده المبذولة في مجال دعم التعليم والبحث العلمي.

جاء ذلك خلال مؤتمر إطلاق كلية دار العلوم مبادرة "أفريقيا هتتكلم عربي" لتعليم 1000 طالب أفريقي اللغة العربية، خلال عام رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي.

كما كرمت كلية دار العلوم، الخشت، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، وقدمت مؤسسة "حفيظة النواوي" عددا من الدروع لتكريم بعض قامات جامعة القاهرة وكلية دار العلوم.

وقال الطالب دراما فامارو موسى، ممثلا عن الطلاب الأفارقة في جامعات مصر، خلال كلمته في المؤتمر، إنه سعيد بتواجده في جامعة القاهرة صاحبة الحضارة العريقة، موجها الشكر لمصر حكومة وشعبا على ما تقدمه لطلاب القارة السمراء من دورات علمية.

وأضاف "موسى"، أن اللغة العربية من أهم وسائل التواصل بين البشر، وتعمل على تقارب الفكر وتوحد قارة أفريقيا، وهذا ما يسعي لتنفيذه الرئيس عبدالفتاح السيسي.