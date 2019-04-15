أعلنت هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، عن بدء تلقي طلبات التقدم للدورة السادسة والعشرون للمشروعات المشتركة الممولة لبرنامج دعم التعاون بين الشركات والجهات البحثية (ITAC).

وحددت الهيئة، 13 أبريل الجاري موعدًا نهائيًا لتلقي طلبات مشروعات البحث المبدئي (PRP) و20 أبريل لمشروعات الأبحاث المتطورة (ARP) و15 مايو لمشروعات تطوير المنتج (PDP).

عملية الاختيار

يجب على مُقدم الطلب تنفيذ عدد من الخطوات للحصول على دعم مبادرة (ITAC)، ويرجى الرجوع إلى قسم المراجع المدرجة الكتيبات والنماذج، وتضع مُبادرة (ITAC) جداول للأحداث والفعاليات التي تنظمها للمرشحين قبل فتح باب التقديم للحصول على دعم المشروعات المشتركة الممولة (CFPs).

وتعقد المبادرة ورش العمل حول كتابة مقترحات المشروعات الممولة تحت عنوان (WriteIT) قبل إطلاق الدورات وهي مجموعة من الحلقات النقاشية والندوات عبر الإنترنت، وتجيب عن تساؤلات الأطراف المعنية والمتقدمين وتُحيط حاضريها بتفاصيل برامجها.​

معايير القبول

1- يجب أن يكون الباحث الرئيسي (PI)، وفريق البحث، من جامعات مصرية أو معاهد بحوث، ويجب أن يحمل الباحث الرئيسي درجة الدكتوراه وأن يكون له منشور أو براءة اختراع في موضوع المقترح البحثي.

2- يجب أن يكون الشريك الصناعي (IP) شركة مصرية مُتخصصة في تكنولوجيا المعلومات ومُسجلة في قاعدة بيانات "إيتيدا".

3​- الباحث الرئيسي مؤهل لتقديم اقتراح واحد فقط لكل جولة من جولات المشاريع المشتركة الممولة​​.

أهداف المبادرة

- إطلاق إمكانات البحث في الجامعات المحلية ومعاهد التكنولوجيا.

- تطوير قدرات البحث في مراكز البحوث داخل الشركات.

- تقديم ﻣُﻧﺗﺟﺎت ﻣُﺑﺗﮐرة وقادرة على المنافسة للسوق وخدمة المجتمع.

- ربط معاهد البحث العلمي مع الكيانات الصناعية​​​​.

- الإسهام في زيادة مصادر الدخل القومي.

وتقبل مبادرة دعم التعاون البحثي (ITAC) المقترحات الخاصة بالمشروعات المشتركة الممولة في إطار الجولات أو الدعوات التي يتم الإعلان عنها على مدار العام على الصفحة الخاصة بها.

ويمكن للمتقدمين تقديم مقترحات كاملة في إطار أبواب التقديم المفتوحة قبل المواعيد النهائية لكل فئة من فئات المشاريع.

كما يمكن للمرشحين الذين يبحثون عن شركاء تقديم مقترحاتهم البحثية المبدئية (قبيل ARP وما قبل PDP) من خلال خدمة التشبيك التي تقدمها مبادرة (ITAC) والمعروفة باسم (MatchIT) في أي وقت.

وفتحت المبادرة باب التقدم للدورة 25 من المشروعات المشركة الممولة في 1 أبريل 2019، ويستمر التسجيل حتى 15 مايو 2019، وحددت المبادرة المواعيد النهائية للتسجيل وفقًا لفئات المشروعات المشركة الممولة كالتالي:

- الموعد النهائي لتلقي طلبات التسجيل في مشروع البحث المبدئي (PRP) في 13 أبريل 2019 الساعة 3 مساءً.

- الموعد النهائي لتلقي طلبات التسجيل في مشروع البحث المتقدم (ARP) في 20 إبريل 2019 الساعة 3 مساءً.

-​​ الموعد النهائي لتلقي طلبات التسجيل في مشروع تطوير منتج (PDP) في 15 مايو 2018 الساعة 3 مساءً.