قال المحامي فريد الديب محامي علاء وجمال مبارك، في مرافعته عنهما في قضية "التلاعب بالبورصة"، إن الاتهامات المسندة إليهما "مفيش حاجة أبدًا"، مؤكدًا أن الدعوى جرى تحريكها، وأخذت الشكل الذي هي فيه في فبراير 2012، مشددًا على أن التاريخ له أهمية، لأن هدفها كان الإساءة لـ"علاء وجمال مبارك"، ولجمال على وجه الخصوص.

وأضاف الديب، في مرافعته أمام محكمة جنايات القاهرة، أن الدعوى تحركت لهدف "غير قويم"، وأن البلاغات التي قدمت في البداية كانت خرافية، ولا علاقة بها بواقعة البنك الوطني، موضحا أن موكله لم يكن شريكًا في شركة "بليون" في وقت وقائع الدعوى، لكنه اشترى حصة شقيقه في فبراير 2008، مقدمًا مستند بذلك.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد علي الفقي وعضوية المستشارين محمود يحيى رشدان، وعبدالله عبدالعزيز سلام، والمستشار أسامة يوسف أبو شعيشع، وأمانة سر مجدي جبريل.

كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهم جمال مبارك اشتراكه بطريقة الاتفاق والمساعدة مع موظفين عموميين في جريمة التربح والحصول لنفسه وشركاته بغير حق على مبالغ مالية مقدارها 493 مليونًا و628 ألفًا و646 جنيهًا، بأن اتفقوا فيما بينهم على بيع البنك الوطني؛ لتحقيق مكاسب مالية لهم ولغيرهم ممن يرتبطون معهم بمصالح مشتركة وتمكينه من الاستحواذ على حصة من أسهم البنك عن طريق إحدى الشركات بدولة قبرص.