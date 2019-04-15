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ندب وإلحاق لـ33 موظفا في الجيزة

ندب وإلحاق لـ33 موظفا في الجيزة

المفتي: المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية واجب وطني

المفتي: المشاركة في استفتاء التعديلات الدستورية واجب وطني

أبو الغيط يزور موسكو للمشاركة في اجتماع "التعاون العربي الروسي"

أبو الغيط يزور موسكو للمشاركة في اجتماع "التعاون العربي الروسي"

"الإرشاد النفسي للطالب الجامعي".. ندوة بـ"تمريض طنطا"

"الإرشاد النفسي للطالب الجامعي".. ندوة بـ"تمريض طنطا"

"دعم مصر" يعقد مؤتمرا لشرح التعديلات الدستورية الليلة

"دعم مصر" يعقد مؤتمرا لشرح التعديلات الدستورية الليلة

"تجاهل المحادثات المحفوظة".. ميزة جديدة في "واتساب"

"تجاهل المحادثات المحفوظة".. ميزة جديدة في "واتساب"

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