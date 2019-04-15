ذكرت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، أنّ وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف يزور دمشق الثلاثاء المقبل، للمرة الأولى منذ عدوله عن استقالته في 25 فبراير الماضي.

وكان السفير السوري في طهران عدنان محمود، اتصل بوزير الخارجية الإيراني، وأبلغه بدعوة الرئيس بشار الأسد لزيارة دمشق.

وجاء الاتصال الهاتفي بعد المحادثات الهاتفية التي جرت بين وزيري الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، والسوري وليد المعلم، عقب تراجع ظريف عن استقالته، واستقال ظريف من منصبه يوم 25 فبراير الماضي، عقب زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى طهران دون أن يوضح الأسباب، لكن مراقبين فسروها على أنّها احتجاج منه على عدم تنسيق القيادة الإيرانية معه عن زيارة الأسد.