عقدت محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة المالية ورشة عمل تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية، تحت شعار "2030"، للتأكيد على بداية تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وذلك بمقر ديوان عام المحافظة، ومن المقرر أن يستمر عمل الورشة على مدار يومي الاثنين والثلاثاء.

وأوضحت الدكتورة لمياء عبد القادر نائب محافظ الجيزة أن الهدف من الورشة إعداد وتأهيل العاملين من مندوبي المالية والصرافين ومدخلي البيانات، ومراجعي النقدية على مستوى هيئات ومديريات المحافظة، ومراجعة التحصيل الإلكتروني، والتأكيد على بداية تطبيق نظام الدفع الإلكتروني، وعرض المعالجات المحاسبية المرتبطة بها.

ونظمت وزارة المالية خلال الفترة الماضية سلسلة من ورش العمل لشرح تطورات السياسات المالية والإصلاحات الاقتصادية والمبادرات التي تتبناها الحكومة، بهدف إحداث طفرة نوعية في معدلات النمو الاقتصادي للدولة.

وتأتي تلك القرارات في إطار سعي وزارة المالية للتفعيل الكامل بداية من 1/5/2019 لمنظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، والتكليفات الصادرة عن المجلس القومي للمدفوعات برئاسة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بإلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد مستحقات تلك الجهات بموجب طرق السداد الإلكتروني، والتي تزيد قيمتها عن 500 جنيه من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني، ويجوز سداد المبالغ التي تقل عن ذلك بأي وسيلة من وسائل السداد سواء كانت إلكترونية أو غيرها.