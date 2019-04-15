نشرت الجريدة الرسمية قرار عمرو نصار وزير التجارة والصناعة، رقم 350 لسنة 2019 بشأن ضوابط مباشرة الشخص الاعتباري لحقه في انتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة "2019 - 2023".

وتضمن القرار، أن يعمل بالضوابط المرفقة في شأن تنظيم مباشرة الشخص الاعتباري لحقه الانتخابي لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية للدورة "2019 - 2023".

كما نشرت أيضًا قرار وزير التجارة والصناعة، رقم 351 لسنة 2019 بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجالس إدارات الغرف التجارية بالمحافظات للدورة 2019 - 2023.

ونشرت الجريدة الرسمية، القرار اليوم، وللاطلاع عليه اضغط هنا