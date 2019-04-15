أدى الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية وأعضاء 129 لجنة مُساءلة مجتمعية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بالمحافظة، اليوم، اليمين القانونية، إيذانا ببدء عمل لجان المساءلة ببرنامج تكافل وكرامة التابعة لوزارة التضامن الأجتماعي، للتأكد من صرف معاشات البرنامج للمستحقين.

حضر اللقاء، بلقيس هجرس، مسؤول لجان المساءلة بوزارة التضامن، والدكتورة إيمان ريان، نائب محافظ القليوبية، وعواد أحمد، السكرتير العام للمحافظة، ومجدي حسين، وكيل وزاة التضامن بالقليوبية، ومصطفي عبدالحميد فرج، نائب رئيس جمعية الشبان المسلمين ببنها.

وقال المحافظ، "إنه لقسم لو تعلمون عظيم"، في إشارة لخطورة مهمة لجان المسالة المجتمعية الخاصة بتنقية معاش تكافل وكرامة، مطالبا أعضاء اللجان بضرورة إعمال دورهم وتحقيق العدالة حتى يصل الدعم والمعاش لمستحقيه الحقيقيين.