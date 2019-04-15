قضت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة عشر، اليوم، بإحالة سائق وشقيقين إلى فضيلة المفتي، وتحديد جلسة 17/ 6 المقبل للنطق بالحكم، لإدانتهما بقتل عاطل أثناء وجوده بحفل عرس أحد أصدقائه انتقاما منه، بسبب خلاف على ثمن بيعه مواد مخدرة بدمنهور.

صدر الحكم برئاسة المستشار عبدالمنعم الشناوي، وعضوية المستشارين الدكتور أحمد عبدالمجيد خليل وأشرف سامي سعد، وحضور زياد سليمان، وكيل النائب العام، وأمانة سر خميس قمر.

وتعود الأحداث إلى يوم 14 / 9 / 2018، حيث اقتحم المتهمون أحد الأفراح الشعبية بدمنهور وقتلوا مصطفى مصطفى عبدالعزيز مراد عمدا مع سبق الإصرار والترصد، وأطلق عليه المتهم الأول عدة أعيرة أردته قتيلا واقترنت الجريمة بجريمة أخرى، حيث سرق المتهم الثاني ممتلكاته من هاتف محمول وسلسلة ذهب.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على المتهمين الثاني والثالث، بينما تمكن الأول من الهرب، وأحالهم المستشار أحمد عاشور المحامي العام الأول لنيابات وسط دمنهور محبوسين إلى محكمة، ووجهت لهم تهمة القتل العمد وحيازة سلاح غير مرخص والسرقة بالإكراه، حيث تداولت القضية، وأصدرت المحكمة قرارها المتقدم.