أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، طرق استقبال القنوات الأرضية لمشاهدة منافسات بطولة كأس أمم إفريقيا، التي ستنطلق 21 يونيو وتستمر حتى 19 يوليو.

وأوضحت الهيئة عبر الصفحة الرسمية لها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن هناك طريقتين لاستقبال البث الأرضي الرقمي، كالتالي:

الطريقة الأولى إذا كانت الشاشة تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

1- ركب الهوائي الأرضي.

2- توجيهه في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

3- توصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بالشاشة.

4- الدخول على قوائم البحث والبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

5- حفظ القنوات التي استقبلتها على الشاشة.

الطريقة الثانية إذا كانت الشاشة لا تدعم خاصية استقبال البث الأرضي الرقمي

1- يتم شراء الجهاز الخاص باستقبال البث الارضي الرقمي ويجب أن يكون مكتوب عليه DVBT أو DVBT2

2- قم بتركيب الهوائي الأرضي.

3- توجيهه في اتجاه محطة الإرسال الخاصة بمحافظتك.

4- توصيل الكابل الخاص بالهوائي في المدخل المخصص له بجهاز الاستقبال.

5- توصيل جهاز الاستقبال، بالشاشة أو التليفزيون العادي بالكابل الثلاثي صوت وصورة.

6- الدخول على قوائم البحث والبحث عن الإرسال الأرضي الرقمي.

7- حفظ القنوات التي استقبلتها على الجهاز.