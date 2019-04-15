الديهي: مصر أخذت وضعها على الخريطة العالمية وكلمتها مسموعة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن الاتصال الهاتفي، الذي أجرته المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مع الرئيس عبدالفتاح السيسي يحمل دلالات كثيرة، إذ جاء لمناقشة آخر مستجدات الوضع في الدولة الليبية، ما يعنى أن مصر لها وضعها أمام العالم وكلمتها مسموعة.

وأضاف "الديهي"، خلال تقديمه برنامجه "بالورقة والقلم"، الذي يُعرض على شاشة "ten"، اليوم، أن الوضع الجيد الذي وصلت إليه مصر مؤخرًا لم يأت من فراغ بل نتيجة جهد وعرق وإصلاح على مدار الساعة، مؤكدًا أن الرؤية المصرية في الأزمة الليبية واضحة ومُعلنة، وتصريحات السيسي في الغرف المغلقة لا تختلف عما يقوله في وسائل الإعلام.

وأشار إلى أن مصر تدعم بشكل كبير الجيشين الليبي والسوداني، حيث إن ما يحدث في كل من ليبيا والسودان يّخص كل مصري.