توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع كاتدرائية نوتردام بباريس، عقب اندلاع حريق هائل بها.

جاء ذلك حسبما أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل لها.