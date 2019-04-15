أشادت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بالتعديلات الدستورية الجديدة التي يّعكف عليها أعضاء مجلس النواب حاليًا، والتي سيتم عرضها غدًا الثلاثاء في الجلسة العامة للموافقة عليها نداءًا بالاسم قبل طرحها على المواطنين في استفتاء شعبي.

وأضافت "الشوباشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "ست الستات"، الذي يُعرض على قناة "صدى البلد"، وتقدمة الإعلامية دينا رامز، أن التعديلات الدستورية تّصب في صالح وحدة الشعب المصري، موضحة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أكد مرارًا وتكرارًا على أن قوة الشعب المصري تكمن في وحدته.

وأوضحت الكاتبة الصحفية، أن إقصاء المرأة المصرية في الأنظمة الماضية دفع أعضاء مجلس النواب الآن إلى تخصيص 25% من مقاعد البرلمان ككوته للمرأة في التعديلات التي تُجرى مناقشتها الآن.