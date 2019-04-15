صوامع «سنابل الذهب» تفتح أبوابها لاستقبال محصول القمح

فتحت صوامع وشون تخزين القمح أبوابها أمام المزارعين فى مختلف المحافظات، اليوم، فى اليوم الأول لموسم توريد محصول «سنابل الذهب» هذا العام، وسط تأكيدات من مديريات التموين وبنك التنمية والائتمان الزراعى بانتهاء الاستعدادات لاستقبال المحصول، وفق خطط تم إعدادها مسبقاً، وسرعة صرف عائد التوريد للمزارعين فى نفس اليوم أو خلال 48 ساعة على أقصى تقدير.

وقال محافظ أسيوط، اللواء جمال نورالدين، إنه تم تجهيز الشون والصوامع، بالتنسيق بين المحافظة ومديريتى الزراعة والتموين، لبدء موسم توريد القمح فى مختلف مراكز المحافظة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق مع بنك الائتمان الزراعى على صرف أثمان الأقماح فور توريدها، وأكد حرص الحكومة على التيسير على الفلاحين، معرباً عن سعادته لتواكُب بداية موسم الحصاد مع احتفالات العيد القومى بمحافظة أسيوط.

وبينما أضاف «نورالدين» أنه تم إعداد خطة مُحكمة لموسم توريد القمح، لتوفير الوقت والجهد على المزارعين، مناشداً المزارعين الاهتمام بعملية الحصاد والدرس، لضمان نقاوة المحصول، والحصول على أعلى عائد، فقد شدد وكيل وزارة التموين بأسيوط، محمد إسماعيل، على تقديم جميع التيسيرات للفلاحين خلال عملية توريد محصول القمح، لافتاً إلى أنه تم إعلان حالة الطوارئ بالمديرية، وإلغاء الإجازات فى جميع الإدارات، منذ بدء موسم الحصاد، وحتى انتهاء موسم التوريد.

وفى بنى سويف، أكد رئيس قسم صيانة الحبوب بمديرية التموين، جمعة على عبدالحفيظ، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تجهيز جميع الشون والصوامع بالمحافظة، والبالغ عددها نحو 30 موقعاً، لاستقبال الأقماح الموردة من الفلاحين، اعتباراً من أمس، معرباً عن توقعه أن يكون الإقبال على توريد المحصول منخفضاً خلال الأيام الأولى، على أن يتزايد يوماً بعد آخر، حتى نهاية شهر أبريل الجارى وبداية مايو المقبل، حيث ترتفع معدلات التوريد إلى ذروتها.

غرف عمليات بمديريات التموين لمتابعة التوريد أولاً بأول وصرف المستحقات خلال 48 ساعة.. و"بنى سويف" تستقبل الأقماح الموردة فى 30 موقعاً

وأشار «عبدالحفيظ» إلى أنه تم تجهيز غرفة العمليات بديوان المديرية لمتابعة أعمال التوريد أولاً بأول، تم ربطها بغرف العمليات فى وزارة التموين وديوان المحافظة، بالإضافة إلى التنسيق المستمر مع اللجنة العليا لتوريد القمح، والتى تخضع للإشراف المباشر من قبل محافظ بنى سويف، المستشار هانى عبدالجابر، للتعامل الفورى مع أى معوقات تعترض عملية التوريد، ومتابعة صرف مستحقات المزارعين.

من جانبه، قال رئيس اللجنة العليا المشرفة على عملية توريد وتسلّم القمح فى بنى سويف، المهندس مصطفى راشد، إن الحصر الفعلى بالمساحات المنزرعة بالقمح فى مراكز المحافظة بلغت 118 ألفاً و308 أفدنة، بإنتاجية متوقعة تصل إلى مليونين و129 ألفاً و544 أردب قمح، بما يعادل 319 ألفاً و431 طناً، وأشار إلى أن إجمالى السعات التخزينية بالصوامع والهناجر العامة والشون العامة والترابية، يبلغ نحو 225 ألفاً و280 طناً، بينما تبلغ السعة التخزينية بمراكز التجميع نحو 60 ألفاً و440 طناً، وتغطى جميع مراكز المحافظة.

وفى كفر الشيخ، أكد وكيل وزارة التموين، عماد حبيب، أنه تم تجهيز 4 صوامع كبرى ونحو 21 موقعاً لاستقبال محصول القمح من المزارعين فى مختلف مراكز المحافظة، على أن يتم نقله إلى صوامع التخزين بمعرفة المديرية، مشيراً إلى أن صوامع المحافظة تستوعب نحو 140 طناً، بينما تبلغ السعة التخزينية للشون والهناجر نحو 36 ألف طن.

وأضاف «حبيب» أنه تم تشكيل لجان لتسلّم المحصول من الموردين، وسط رقابة مشددة لمنع التلاعب فى الكميات الموردة، كما تم توفير عبوات «شكائر جوت» فى أفرع بنك التنمية والائتمان الزراعى، لتوزيعها على المزارعين.

وفى الإسكندرية، أكد وكيل مديرية التموين، سليمان الطيب، أنه لم يتم استقبال أى كميات من القمح فى 4 صوامع تم تجهيزها لتوريد المحصول بالمحافظة، مشيراً إلى أن الوزارة تعطى الأولوية للمحافظات الإنتاجية أولاً، وأوضح أنه لا يمكن حصر الكميات التى سيتم توريدها بالإسكندرية قبل أسبوع على الأقل، وأضاف، فى تصريحات لـ«الوطن»، أنه تم تشكيل لجنة خماسية، برئاسة مديرية التموين، وعضوية الهيئة العامة للصادرات والواردات، ومديرية الزراعة، وجمعية «القبانية»، والشركة المصرية القابضة للصوامع، والشركة العامة للصوامع، والشركة القابضة للصناعات الغذائية، تكون مهمتها الإشراف على تسلُّم الأقماح المورَّدة من قِبل المزارعين، بحسب السعة التخزينية.