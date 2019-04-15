تعرّف على الخريطة الأولية لمسلسلات رمضان 2019

بدأت عدد من القنوات، الإعلان عن بعض الأعمال الدرامية، التي ستُعرض عبر شاشاتها في شهر رمضان المقبل، إذ طُرحت بروموهات مجموعة من المسلسلات، على مدار الأيام القليلة الماضية.

وترصد "الوطن" أبرز الأعمال والشاشات التي تُعرضها في رمضان، وهم كالتالي:

- dmc

لم تُعلن "dmc" عن خريطتها الدرامية الكاملة بعد، بينما تضم القائمة الأولية، مُسلسلي "زلزال" للفنان محمد رمضان، و"ابن أصول" للفنان حمادة هلال.

بالفيديو محمد رمضان ينشر البرومو الدعائي الأول لـ"زلزال"

بالفيديو برومو مسلسل حمادة هلال "ابن أصول" في رمضان

- الحياة

الخريطة الأولية لقناة "الحياة"، تضم 3 مسلسلات في وقتٍ واحد، وهي "لآخر نفس" للفنانة ياسمين عبدالعزيز، و"طلقة حظ" للفنان مصطفى خاطر، نجم مسرح مصر، و"هوجان" للفنان محمد عادل إمام.

صورة طرح بوستر لـ"آخر نفس" لـ ياسمين عبدالعزيز في رمضان

- ON

بشكلٍ مؤكد، تعرض قناة "ON" ثلاثة مسلسلات، إذ أن القائمة النهائية لم تُعلن بعد، بينما كُشف الستار عن مسلسل "أبو جبل" للفنان مصطفى شعبان، و"قمر هادي" للفنان هاني سلامة، و"كلبش 3" للفنان أمير كرارة.

- Mbc مصر

تخوض القناة السباق الدرامي في شهر رمضان، بـ6 مسلسلات، دفعة واحدة، وهم "زي الشمس" للفنانة دينا الشربيني، و"قابيل" للفنانة أمينة خليل، و"حكايتي" للفنانة ياسمين صبري، و"شقة فيصل" و"فكرة بمليون جنيه" و"ولد الغلابة" للفنان أحمد السقا.

- TeN

الخريطة الأولية للقناة، تضم مسلسل "سوبر ميرو" للفنانة إيمي سمير غانم، إذ أن القائمة كاملة لم تُعرض بعد.