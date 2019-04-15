فتحت شون وصوامع محافظة الدقهلية، اليوم، أبوابها لاستقبال المحصول الجديد من القمح المصري إنتاج 2019، أمام المزارعين، وسط حالة من الهدوء الشديد، لتأخر حصاد القمح في المحافظة نظرا لبرودة الطقس، وتبلغ المساحة المزروعة من القمح بالمحافظة 228 ألف فدان..

وقال المهندس شريف مينا، مسؤول منظومة التوريد بمديرية التموين، إن إجمالي المتوقع توريده هذا الموسم يقرب من 228 ألف طن، والسعات التخزينية تفوق هذه الكمية، "فلدينا أماكن للخزين تسع حوالي 250 ألف طن".

وأضاف، لـ"الوطن": "توجد 3 مواقع تابعة للشركة المصرية للصوامع تشمل مراكز بنى عبيد، وميت غمر، وشربين، بسعة 135 ألف طن، والمواقع المعدة من قبل شركه مطاحن شرق الدلتا 92.400 ألف طن، ومواقع البنك الزراعي 25 موقع بطاقه استيعابيه 38.40 ألف طن، بالإضافة إلى مواقع إضافية لاستيعاب 27 ألف طن".