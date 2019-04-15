علق الإعلامي تامر أمين على ظاهرة "التحفيل" والسخرية المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي على فريقي الأهلي والزمالك، قائلا إنه لا يجب السخرية من أي نادٍ مصري يخسر في بطولة خارجية، لأنه يلعب باسم مصر.

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع عبر فضائية "النهار"، مساء الاثنين: "لما نتكلم في حاجات محلية قول براحتك بقا، واقعد أقولك متصدر لا تكلمني، وإن شاء الله يوم الخميس بيراميدز ييجي على الحجر، والإسماعيلي ولاد العم يعمل الصح مع الزمالك، بإذن الله هتُرزق يوم الخميس".

وتابع أن "التحفيل" في المنافسات المحلية مسموح، ولكن عندما يلعب أي فريق خارجيا فهو يلعب باسم مصر، ويجب على الجميع دعمه.