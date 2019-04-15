اندلع حريق هائل بكاتدرائية نوتردام في باريس، مساء الاثنين، ما أدى إلى انهيار البرج التاريخي الذي يميز المعلم السياحي المهم في العاصمة الفرنسية.

الصحفية المغربية المقيمة في فرنسا، نجاة بلهادي بوعبدلاوي، إحدى شهود العيان، قالت إن جميع الأسباب التي تداولت عن نشوب الحريق مجرد ترجيحات واجتهادات حتى الآن.

وأضافت نجاة في اتصال لـ"الوطن": "الكاتدرائية تعتبر المزار التاريخي الثاني الأكثر زيارة في باريس بعد برج إيفيل، حيث يزور نوتردام ملايين السياح كل عام، والحريق الهائل الذي نشب في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت فرنسا، أدى إلى إلغاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خطابه الذي كان سيلقيه على الأمة مساء اليوم".

وتابعت نجاة: "كانت أعمال الصيانة مستمرة حين نشوب الحريق في الكاتدرائية، التي يحيط بها مقاهي ومساكن الحي اللاتيني التي تعتبر مقصد المثقفين الفرنسيين والسياح، حيث إن نهر السين يمر بجوارها، ولم يرد حتى الآن أي إصابات ناتجة عن الحريق"، مشيرة إلى أن المنطقة المحيطة بالكاتدرائية مؤمنة كليا من قبل الشرطة الفرنسية حاليا.

وهرعت قوات الشرطة والإطفاء إلى مكان الحادث، فيما طلبت الشرطة أيضا عبر موقع "تويتر" من الأفراد الابتعاد من محيط الكاتدرائية.

توجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى موقع كاتدرائية نوتردام، بعدما قرر إرجاء الخطاب الذي كان سيلقيه مساء الاثنين، بسبب "الحريق الرهيب الذي دمر نوتردام دو باري"، بحسب الرئاسة الفرنسية.

ولم تحدد الرئاسة متى سيلقي ماكرون خطابه، بينما تبث جميع أجهزة التلفزيون وشبكات التواصل الاجتماعي صورا للكاتدرائية، وهي رمز لباريس، تلتهمها النيران.

وأكد ماكرون أنه يشاطر "الأمة بكاملها آلامها" بسبب حريق كاتدرائية نوتردام، مبديا "تضامنه مع جميع الكاثوليك وجميع الفرنسيين".

ووصفت رئيسة بلدية باريس آن هيدالجو الحريق بـ"الرهيب"، في أحد أشهر الصروح الدينية والسياحية في العاصمة الفرنسية.

وكتبت رئيسة البلدية على "تويتر": "حريق رهيب في كاتدرائية نوتردام في باريس فرق الإطفاء تحاول السيطرة على النيران".