أعلن الكاتب السياسي أحمد المسلماني، رئيس مركز القاهرة للدراسات الاستراتيجية، والمستشار السابق لرئيس الجمهورية، إلقائه محاضرة في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وذلك غدًا الثلاثاء في الساعة الثانية عشر ظهرًا.

وأوضح "المسلماني"، خلال بيان له، أن المُحاضرة ستكون تحت عنوان "العالم 2019.. تحولات السياسة والاقتصاد"، وذلك بحضور عميد الكلية الدكتور محمود السعيد وعدد من الأساتذة والطلاب.

تخرج المسلماني في قسم العلوم السياسية بالكلية وحصل على درع الكلية لفوزه بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في الثقافة العامة أثناء دراسته بالكلية.