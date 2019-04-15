قالت نيفين جامع، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إن الجهاز أتاح مليار جنيه في شهري يناير وفبراير المنصرمين لـ40 ألف مشروع، ما أتاح حوالي 63 ألف فرصة عمل.

وأضافت خلال حوارها مع الإعلامية دينا سالم، مقدمة برنامج "مال وأعمال"، عبر فضائية "EXTRA NEWS": "الرئيس السيسي وجه بالاهتمام بالمشروعات الصناعية والانتاجية ولذلك سنغير طريقة العمل هذا العام، ونعمل في إطار المجمعات الصناعية المزمع الانتهاء منها والتي يبلغ عددها 13 مجمعًا".

وتابعت: "نعمل على تقليل قيمة الواردات، وقاربنا على الانتهاء من نظام تسعير المجمعات، وستتاح بالإيجار وهي خطوة جيدة وبتوجيه من الرئيس السيسي، وسنعمل على دعم الشباب فنيًا وفي دراسة الجدوى، ونحاول أن ندخلها في السوق المحلي".