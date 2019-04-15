قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حوار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع صحيفة "واشنطن بوست"، وإشادتها بالأوضاع التي تحدث داخل مصر، جعل الأسبوع الماضي هو أسبوع مصري بامتياز.

وأضاف سعد، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على فضائية "صدى البلد"، أن الصحيفة نشرت ملحقاً اقتصادياً كاملاً عن مصر من 10 صفحات، وهو شهادة استحقاق وجدارة لما تقوم به الدولة، كما تعتبر شهادة محايدة من صحيفة غير مصرية.

وأوضح أن الصحيفة قالت إنه "لولا الإصلاحات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لم يكن ليقوم للاقتصاد المصري قائمة".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن ما يحدث في مصر حاليا أهَّلَهَا لتكون واحدة من أسرع 5 اقتصاديات نموا في العالم، بمعدل وصل إلى 5.6%، والذي سيصل في العام المقبل إلى 6%، ما دفع المستثمرين الأجانب للإقبال إلى الاستثمار في مصر.

وأشار إلى أن "واشنطن بوست" أشادت بارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لأكثر من 44 مليار دولار، والذي يعتبر تاريخيا.