أمرت نيابة طلخا بمحافظة الدقهلية، اليوم، بحبس شاب 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاعتداء الجنسي على صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وكان اللواء محمد حجي، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى بلاغا من مأمور مركز شرطة طلخا، بتمكن أهالي قرية "كتامة" بدائرة المركز من ضبط شاب أثناء اعتدائه جنسيا على صبي من ذوي الاحتياجات الخاصة.

انتقلت مباحث المركز إلى مكان الواقعة، وألقت القبض علي المتهم ويدعي "ع.ع"، 17 سنة، وبالفحص تبين اعتدائه جنسيا على صبي يدعي "ش.ح"، 15 عاما تحت تهديد السلاح، إلا أن أحد الأهالي شاهد الواقعة وتمكن من ضبطه.

حُرر عن الواقعة المحضر رقم 5349 لسنة 2019 جنح طلخا وجري إيداع المتهم دار أحداث.