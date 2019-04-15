قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن حوار المهندس مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية تنازل المشروعات التنموية والقومية التي وفرت 4 ملايين فرصة عمل في إنشاء البنية التحتية للمشروعات الكبرى وحدها.

وأضاف سعد خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسي عبر فضائية "صدى البلد"، أنه وبدون تلك المشروعات، لم تكن لتتوافر تلك الفرص للشباب، موضحا أن مشروعات الإسكان الاجتماعي تستهدف توفير سكن كريم وملائم لـ200 ألف أسرة سنويا، بالمقارنة بأعوام سابقة، والتي كان أقصى عدد تستطيع مصر توفيره من تلك الشقق هو 40 ألفا في أفضل الأحوال.