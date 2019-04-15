يوم أسود في تاريخ فرنسا سجّل حضوره الكئيب بتدمير كاتدرائية نوتردام في العاصمة باريس.

ألسنة الدخان تصاعدت بقوة في سماء مدينة النور فخنقت أهلها ورسمت شبحاً في أفق باريس.

ومن كل الأنحاء توافد الفرنسيون على الكنيسة التاريخية ليشهدوا يوماً أسود على نهر السين ستظل ذكراه تؤرقهم حتى الموت، إذ وقفوا يزرفون الدموع ويصلون داعين الله أن يحفظ لهم ما تبقى من كنيستهم.

غرق الواقفون في صمت ثقيل لا تقطعه سوى أصوات خراطيم المياه التي انهالت على مبنى الكنسية من كل حدب وصوب دون فائدة، فالحريق الهائل أسقط البرج التاريخي وأتى على جدران الكاتدرائية.

"الوطن" ترصد في هذه الصور الفاجعة التي ألمت بالعالم أجمع: