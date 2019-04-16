قال المهندس أحمد العصار، المشرف على إنشاء محور روض الفرج، إن المحور أنشئ بعرض حر ليربط بين الشمال والشرق بطريق "القاهرة - الإسكندرية" الصحراوي، لافتا إلى أن الكوبري يعتبر أكبر كبري معلق على مستوى العالم، مشيرا إلى أن العمل فيه استمر ثلاث سنوات وكانت وردية العمل يصل عدد العمال فيها خلال أوقات الذروة 6 آلاف عامل.

وأضاف العصار خلال استضافته ببرنامج "على مسؤوليتي" والذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى والمذاع على فضائية "صدى البلد"، أن المحور له مميزات عديدة منها مساهمته في تخفيف الزحام المروري داخل القاهرة، موضحا أنه يربط بين طريق الزعفرانة وطريق العين السخنة بالبحر الأحمر وحتى مدينة الضبعة.