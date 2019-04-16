في الوقت الذي استعادت مصر دورها الريادي في ظل العلاقات التاريخية والمصالح الحيوية بين مصر ومحيطها الأفريقي وفي إطار تعزيز دور القطاع الخاص بأفريقيا، شاركت MILLENSYS للحلول الطبية في التوسعات الجديدة بمستشفى السودان العسكري بجمهورية جيبوتي حيث ساهمت بوضع نظام أرشفة الصور والاتصالات(PACS) الخاص بالمستشفى، وذلك بحضور رئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، وكان المستشفى قد قام بعملية تطوير وشراء أجهزة حديثة في 2019 وكان لا بد من الاستعانة بشركات ذات خبرات عالية في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية.

وشارك المهندس خالد أحمد من MILLENSYS الذي شرح تفاصيل التكنولوجيا المقدمة من الشركة للتوسعات الخاصة بالمستشفى وفي هذا السياق أكد أهمية نظام الـPACS والذي يقوم بتخزين وتوزيع وعرض الصور الطبية (صور الأشعة) فهو متكامل مع الأجهزة الرقمية لأخذ الصور وعرضها، وقال إنهم استطاعوا القيام بتوصيل كامل للمستشفى بما فيه ذلك الطوارئ وقد تم ذلك على أعلى مستوى وبالنظام المعمول به في كل دول العالم.

وأوضح شريف قنديل المتحدث الرسمي باسم الشركة أننا بدأنا بشمال أفريقيا والآن نفتخر بوجودنا في شرق وجنوب أفريقيا ونحن متواجدون في جيبوتي منذ 2016 عندما بدأنا بالتعاون في توصيل وتركيب نفس التكنولوجيا لمستشفى الرحمه الحكومية وبتمويل إماراتي وسنظل مستمرون في إمدادهم كافة الخبرات والاحتياجات في مجال حلول تكنولوجيا الرعاية الصحية، الأسواق الأفريقية أسواق واعدة يجب الاستثمار فيها واستغلال الفرص فيها الاستغلال الأمثل.

ويعد نظام أرشفة وتناقل الصور الإشعاعية بتكنولوجيا التشخيص عن بعد Teleradiology يساعد أي طبيب في المستشفى على معاينة صور الأشعة وتقاريرها لأي مريض ومن أي مكان داخل أو خارج المستشفى، كما أصبح بالإمكان أن يشاهد الصور أكثر من طبيب (Second Opinion) ومن أكثر من مكان في الوقت ذاته وان فكرة هذ النظام تعتمد على تقنية الصور الرقمية للأشعة والتي يتم حفظها إلكترونيا بجودة عالية لاسترجاعها مرة أخرى في أي وقت وبسرعة فائقة لا تتجاوز الثواني المعدودة.