"مستقبل وطن المنيا": البسطاء داعمون لتعديلات الدستور ويثقون بالرئيس

نظمت أمانة شباب حزب "مستقبل وطن"، بالتعاون مع أمانتي الإعلام والعمل الجماهيري، أمس، مؤتمرًا حاشدًا عن التعديلات الدستورية والمشاركة في الاستفتاء، وحث المواطنين على الخروج من أجل استمرار مسيرة الإصلاح وبناء مصر الحديثة.

أقيم المؤتمر بمركز بني مزار، برعاية وحضور النائب علاء السبيعي أمين الحزب بالمحافظة، وإشراف وليد عبد القوى أمين التنظيم، وعمرو عبدالغني أمين المركز، المهندس أحمد صبري أمين شباب حزب "مستقبل وطن" عضو الأمانة العامة، ومحمد عمار أمين العمل الجماهيري عضو الأمانة العامة، وأعضاء هيئة المكتب بالأمانة العامة، والنواب: مجدي ملك، حمادة علي، وقيادات تنفيذية وشعبية ودينية وسياسية وعمد ومشايخ وكبار عائلات المركز وآلاف المواطنين.

قال محمد عمار أمين العمل الجماهيري، إن الحزب موجود بقوة في كل المحافظات والمراكز والقرى وجرى التواصل مع المواطنين أثناء الزيارات للمحافظات، ولمسنا أن المواطن المصري البسيط بالفعل الداعم بكل صدق للدولة المصرية، ويثق ثقة قوية جدا بالرئيس، ومن خلال مناقشتنا للتعديلات الدستورية تبين عدم وجود مشكلة بالنسبة لهم وكل مطالبهم شرح التعديلات الدستورية وما هي المواد المستحدثة والمعدلة.

وأضاف أن الدستور الحالي، وضع في ظروف استثنائية، ويوجد تخوفات كثيرة جدا كانت تراعى وكنا لا نعلم من رئيس الجمهورية المقبل، ونريد هذه التعديلات لاستكمال مسيرة الاستثمار في مصر، ولابد أن نكون داعمين للدولة المصرية بقوة في ظل الحرب الممهنجة بالفضائيات والسوشيال ميديا ضد مصر، ودعا الحضور إلى الخروج بكل قوة من أجل مصر ولإفشال أي مخطط يسعى لإسقاطها.

وقال أمين شباب الجمهورية، إن الاستحقاق المقبل مهم جدا وهو الاستفتاء على مواد التعديلات الدستورية، وكلنا على علم بها سواء من خلال التليفزيون أو الدعايا في الشوارع أو المؤتمرات، ومن منطلق دورنا كحزب مستقبل وطن وكشعب عموما لابد من وجود حشد قوي، من أجل توصيل رسالة للعالم أجمع بأن شعب مصر يقف بجانب دولته ورئيسها لبناء مؤسسة قوية وتاريخية، وأن نقف جميعا صفا واحدا لاستكمال المشروعات وبناء مصر لترجع إلى المكانة التي تستحقها.

وأضاف: "المنتقدون أو المعارضون الذين يهدفون إلى هدم الدولة وتفكيكها لابد أن نكون حائط الصد الأول لمصر، مثل قواتنا المسلحة وشرطتنا المصرية ودولتنا بنظامها وحكومتنا عليهم دور في حمايتنا على الحدود وتنفيذ المشاريع والمبادرات، ونحن علينا دور عندما يأتي استحقاق يتحدث عن مواد ستعيد إعادة بناء مؤسسات الدولة، والشعب المصري الوحيد هو الذي يحدد كيف تدار مصر، وهو ما سوف نعبر عنه في أيام الاستفتاء، لتبدء مصر في حصاد المشروع الاقتصادي الذي بدأه الرئيس منذ أربع سنوات".

وتابع: "لا نريد أن يؤثر علينا أحد أو يلعب بأفكارنا، لذا سنشارك بكل قوة مع أهالينا وأولادنا وأقاربنا وكل من نعرفهم سنقول رأينا في الصندوق ونحن كحزب "مستقبل وطن" نقول نعم للتعديلات الدستورية المطروحة في مجلس النواب والتي ستطرح في الاستفتاء العام من أجل بناء واستكمال مؤسسات الدولة ومن أجل شهدائنا الذين ضحوا بأرواحهم".

وتمنى تلبية النداء بالمشاركة في الاستفتاء كرسالة لكل أعداء مصر في الداخل والخارج، بأن التعديلات نقطة من مشروعات كثيرة تمت الفترة السابقة وسوف تستكمل الفترة المقبلة وفي هذا الدستور، قائلا: الدستور يوجد به موادا كثيرة مطلوب تعديلها ولكن التوقيت غير ملائم، والتعديلات الحالية بداية، ومصر قوية بشعبها وشبابها وجيشها وشرطتها وفي انتظار مشاركتكم أيام الاستفتاء.

واختتم المؤتمر بأغنية "مصر تتحدث عن نفسها" وعرض استعراضي لطالبات مدرستي غطاس والشهيد ببني مزار.