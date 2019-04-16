قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بعلاج الطفلة حنين محمد عبدالعزيز، بالصف الأول الإعدادي، والتي تعاني من غيبوبة تامة، وذلك على نفقة الدولة، مع توفير كل الرعاية الطبية اللازمة لها.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة، أن الطفلة حضرت برفقة أهلها إلى قسم الطواريء بمستشفى حميات العباسية، يوم السبت الماضي، وهي تعاني من ضعف بعضلات الساقين والأذرع واحتقان بالحلق وارتفاع شديد في درجة الحرارة، وجرى عمل الكشف المبدئي بالطوارئ وعمل الفحوصات اللازمة.

وأضاف مجاهد، أنه تم حجز الطفلة بالرعاية المركزة، ووضعها على جهاز تنفس صناعي، واستكمال إجراء التحاليل والفحوصات التي أظهرت إصابتها بمرض متلازمة جيليان باريه، وعلى الفور بدء في إعطائها العلاج اللازم، وما زالت موجودة تحت العلاج والملاحظة بمستشفى حميات العباسية.

ولفت مجاهد، إلى أن الوزيرة وجهت رئيس هيئة التأمين الصحي بتوفير أدوية المناعة اللازمة للطفلة على نفقة التأمين الصحي، كما وجهت بنقل الطفلة صباح باكر لمستشفى معهد ناصر لاستكمال تلقي العلاج والرعاية اللازمة.