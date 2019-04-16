قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إن خطة تطوير"الغزل والنسيج" تتكلف 21 مليار جنيه.

وأضاف "توفيق" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو عبدالحميد في برنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع، اليوم، مع رئيس مجلس الوزراء، وسبع شركات عالمية متخصصة في الغزل والنسيج الخاص، لتوقيع عقود كبيرة لتطوير القطاع.

وأشار توفيق إلى بدء أول مرحلة من الخطة الجديدة لتطوير قطاع الغزل والنسيج، بعد الاتفاق النهائي على توريد ماكينات للمصانع بقيمة 10 مليارات جنيه.

وأضاف وزير قطاع الأعمال، أن المحالج الجديدة ستعيد مستوى جودة القطن المصري للمنافسة العالمية، وهناك جهود لإعادة القطن المصري لجودته العالمية لكي نتمكن من التصدير للأسوق العالمية.

وتوقع عودة صناعة الغزل والنسيج إلى سابق عهدها وقوتها خلال عامين ونصف، بعد إعادة تنظيم 23 شركة بالقطاع وتأهيل بعضها للتصدير.