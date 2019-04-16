شيكو و ماجد يكشفان عن مهنتهما الأصلية قبل الفن

قال الفنان "شيكو" إنه تخرج من كلية الهندسة بجامعة القاهرة وعمل مهندسا بإحدى الشركات العالمية لفترة.

وحكى "شيكو" أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، عن حبه لمهنة الهندسة، بسبب والده ووالدته المهندسين أيضًا.

وتابع: "انا كنت مهندس وأبويا كان مهندس وأمي كانت مهندسة في نفس التخصص بتاعي ميكانيكا القوى، وكنت شغال في شركة إنترناشونال".

الفنان هشام ماجد أيضًا كان يعمل مهندسا في بداية دخوله الوسط الفني، وقال، إنه ظل لمدة سبع سنوات يمارس عمله كمهندس صيانة في أحد فنادق شرم الشيخ، ويشارك في بعض الأدوار حتى ترك الهندسة في فيلم "بنات العم".

وتابع مازحا: "أنا فشلت سبع سنين اشتغل مهندس لحد ما كنا داخلين نصور فيلم بنات العم، وأنا كنت شغال مهندس صيانة في فندق بشرم الشيخ، وكانوا بيصوروا في شرم، وأصور معاهم ولو عندهم مشكلة في الغرفة أروح أشوفها".