شيكو وهشام ماجد عن "الحرب العالمية التالتة": "أغرب فيلم كتبناه"

حكى الفنانين هشام ماجد وشيكو، كواليس فيلمهما الكوميدي "الحرب العالمية التالتة".

ووصف شيكو، أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، فيلم "الحرب العالمية الثالثة" بأنه "أغرب فيلم كتبناه في حياتنا".

وأوضح شيكو، أنه وهشام ماجد وأحمد فهمي قاموا بكتابة الفيلم ولكنهم توقفوا عند كتابة 20 صفحة وتوقفوا عن الكتابة وشاركوا بعدها في فيلم "بنات العم".

وأشار إلى أنه كان من المقرر أن يدخلوا إلى المتحف باعتبارهم بشر ولكن تغير السيناريو وقرروا أن يدخل أحمد فهمي للمتحف ويصبحوا هم تماثيل.

من جهته، قال الفنان هشام ماجد أنهم لم يستطيعوا كتابة الفيلم بعد ذلك واستعانوا بالسيناريست مصطفى صقر والسيناريست محمد عز لكتابته.

وأكد هشام ماجد، أنهم قرروا الاستعانة بغيرهم لكتابة الفيلم لأول مرة "بدل ما نتخانق"، مشيرًا إلى أن الفيلم شهد مجهود كبير واحتوى على عدد ضخم من "الإيفيهات".