بالفيديو| تفاصيل مسلسل "اللعبة" لماجد وشيكو في رمضان

حكى الفنانان هشام ماجد وشيكو، كواليس مسلسلهما الرمضاني الجديد "اللعبة" والمنتظر عرضه الموسم الرمضاني المقبل.

ووصف "شيكو" أثناء لقائه مع الفنانة إسعاد يونس، في برنامجها "صاحبة السعادة" المذاع عبر فضائية "dmc"، المسلسل بأنه "لعبة بجد"، مشيرًا إلى أن قصته تدور عن صديقين من أيام الطفولة دائمي التحدي أمام بعضهما حتى كبرا ليستمر التحدي بينهما.

وأوضح شيكو، أنه وهشام ماجد، يتلقيان هاتفين هدية، والهاتف به لعبة تحد يشاركا فيها ويخسرا كل ما يملكاه.

والمسلسل قصة وسيناريو وحوار محمد صلاح خطاب، وأحمد سعد والي، وإبراهيم صابر، وإخراج معتز التوني، وبطولة هشام ماجد، شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، عارفة عبدالرسول، وبيومي فؤاد.