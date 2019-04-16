خالد سليم يحيي ذكرى ميلاد والده.. وينشر عددا من الصور القديمة له

نشر الفنان خالد سليم عبر حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، مجموعة من الصور لوالده الراحل في ذكرى ميلاده.

وكتب خالد سليم: "اليوم 16 أبريل ذكرى ميلاد والدي.. أسألكم الفاتحة.. اللهم اغفر لوالدي وارحمه وعافه واعفُ عنه وأكرم نزله، ووسع مُدخله وأغسله بالماء والثلج والبَرَد، ونقّهِ من الخطايا كما يُنقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره ، وأهلاً خيراً من أهله، وأدخله الجنة".

والفنان خالد سليم هو مغني وممثل مصري، ولد بالكويت بسبب عمل والده هناك عام 1975 وأنهى تعليمه الثانوي، ثم انتقل إلى مصر.

اكتشف والديه موهبته في الغناء وشجعاه على تنميتها، وفي عام 2000 طرح أول ألبوماته بعنوان (عالم تاني)، ثم شارك عام 2001 في فيلم (السلم والثعبان) مع المخرج طارق العريان، توالت بعدها ألبوماته الغنائية وأعماله الفنية.