طعن طالب في الظهر بمطواة على يد زميله، إثر مشاجرة بينهما، أثناء لعب كرة القدم، بقرية بنهو، مركز طهطا، بمحافظة سوهاج.

تعود الواقعة، بحسب بيان لليوم، إلى تلقي اللواء هشام الشافعي، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد استقبال المستشفى المركزي بطهطا، "أحمد. ج. م. ع"، 17 عاما، طالب، ويقيم بناحية بنهو، دائرة مركز طهطا، مصابًا بجرح طعني شبه نافذ أعلى الظهر من الناحية اليسرى، وجرى تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي.

بالانتقال والفحص وسؤال المصاب اتهم "حسن. ا. ع"، 15 عاما، طالب ويقيم بذات الناحية، بالتعدي عليه بالضرب، وإحداث إصابته، بسبب خلافات على لعب كرة القدم، تم ضبط المتهم والأداة المستخدمة سلاح أبيض "مطواه" وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وحرر محضر الواقعة وجار العرض على النيابة العامة.