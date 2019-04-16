التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال سوريا جمال القادري، على هامش الدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي، المنعقد حاليًا في القاهرة، خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وبحضور 17 وزير عمل عربي، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وقال "القادري" إن شعب بلادة دفع فاتورة كبيرة بشريًا واقتصاديًا، لكن الدولة السورية ستعود إلى الساحة بقوة بفضل تماسك نسيج شعبها ضد المؤامرة التي دبرت له، مضيفًا أن سوريا بدأت رحلة إعادة البناء والإعمار.

ومن جانبه أكد الوزير "سعفان" عمق العلاقات بين مصر وسوريا، التي تتميز بصورة خاصة، باعتبارهما بلدًا وكيانًا واحدًا لا تهزه العواصف، ارتكازًا على أن الوحدة العربية ضرورة أساسية لمواجهة كل التحديات والأخطار التي تواجه عالمنا العربي.

وأضاف أن الفترة المقبلة سوف تشهد تحولًا كبيرًا وتغييرات جذرية تصب في مصلحة الأمة العربية، مؤكدا أهمية إزالة الشوائب كافة التي تعكر صفو الأمة العربية لتحصينهم تحصينًا تامًا ضد قوى الشر التي لا تريد لها خيرًا ولا تعميرًا.

وشدد "سعفان" على أن العمل النقابي منحة وأمانة من الله، لخدمة قضايا العمل والعمال، كي تكون بابًا فسيحًا وطريقًا موصلًا للجنة، معربًا عن تمنياته لعودة سوريا إلى سابق عهدها من تقدم ورقي، بل وأفضل مما كانت بفضل سواعد أبنائها وتماسكه وتعاضده.

وأعرب "القادري" في ختام اللقاء عن بالغ سعادته بتواجده على أرض الكنانة مصر، مشيدًا بحسن التعامل بين المصريين والسوريين كشهادة من الجميع.