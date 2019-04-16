السيطرة على حريق بورشة أخشاب و3 أحواش ماشية في سوهاج

سيطرت قوات الحماية المدنية بسوهاج، على حريقين في مكانين منفصلين الأول بدائرة مركز دار السلام في ورشة أخشاب والثاني في دائرة مركز ساقلته داخل 3 أحواش للماشية ولم ينتج عن الواقعتين ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء هشام الشافعي مدير أمن سوهاج، إخطارا من العميد عبد الحميد أبو موسى، مدير المباحث الجنائية، بنشوب حريق بناحية دار السلام، انتقل مأمور وضباط المركز وقوات إدارة الحماية المدنية، وبالفحص تبين نشوب الحريق بورشة أخشاب ملك "يونس. ب. أ" (48 عاما ـ صاحب مكتب مقاولات)، ويقيم دائرة المركز مبنية بالطوب الأبيض ومسقوفة بالأخشاب بمساحة 20 مترا، وتم السيطرة على الحريق وإخماده "دون حدوث إصابات"، بسؤال المذكور أرجع سبب الحريق لحدوث ماس كهربائي وأضاف باحتراق كمية من الأخشاب وماكينة التصنيع، ونفى الشبهة الجنائية، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

وفي دائرة مركز ساقلتة، تبلغ بنشوب حريق بحوش بالطوب اللبن ومسقوف بالبوص وأفلاق النخيل ملك "الضبع. ا. ا" 58 عاما، مزارع، وتطايرت النيران نتيجة "شده الرياح" لحوشين مأجورين، وتم السيطرة على الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتبين سبب الحريق حدوث ماس كهربائي بحوش الأول، ونتج عن ذلك نفوق كمية من الطيور واحتراق كمية من البوص والأخشاب، أخطرت الأدلة الجنائية للمعاينة الفنية.

حررت المحاضر اللازمة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.