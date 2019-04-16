تابعت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفرالشيخ، حالة روان علاء الدين عطية، الطالبة بالصف الثالث الثانوي بمدرسة الشهيد عزت الشافعي الثانوية للبنات "الثانوية القديمة للبنات"، التي تعرضت لحادث سير فصدمتها سيارة يقودها أحد الشباب مما نتج عنه إصابتها بعدد من الإصابات أقعدها عن الحركة.

وأرسلت وكيل الوزارة وفدا من التربية والتعليم للوقوف على حالة الطالبة، وتذليل كل العقبات وطمأنة الأسرة على موقف الطالبة التعليمي، وتوجه الوفد لمنزل الطالبة وتناقش مع والدة الطالبة عن موقف الطالبة من أدائها لامتحان أخر العام وإمكانية تشكيل لجنة خاصة لامتحان الطالبة بناء على التقرير الطبي بحالتها.

ورفع التقرير لوكيل الوزارة التي أصدرت تعليماتها بتذليل كل العقبات حفاظا على مستقبل الطالبة.

يذكر أن الطالبة روان علاء الدين عطية تعرضت لحادث سير، أصيبت في حادث سيارة لشاب كان يستقل سيارة والده، وحرر عن الواقعة المحضر رقم 2320 جنح قسم أول كفرالشيخ، وألقي القبض على المتهم.

وتبين من التقرير الطبي أن روان مصابة باعوجاج بالعمود الفقري مع كسر بعظام الحوض مع تمزق بالرباط الصليبي للركبة اليمنى.