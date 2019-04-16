أعلنت الرئاسة الروسية أن الرئيس فلاديمير بوتين، أرسال برقية إلى نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أعرب فيها لماكرون وللشعب الفرنسي عن تعاطفه، إثر الحريق المأساوي لكاتدرائية نوتردام التاريخية في باريس، وذلك حسبما أفادت فضائية "روسيا اليوم".

وأوضحت برقية بوتين: " أن نوتردام - الرمز التاريخي لفرنسا، كنز لا يقدر بثمن للثقافة الأوروبية والعالمية، وأحد أهم المقدسات المسيحية، وما حدث الليلة الماضية في باريس، ترك صدى مؤلما في قلوب الروس".

وأعرب بوتين عن أمله في أن يتم ترميم هذا الصرح العظيم، وعرض على نظيره الفرنسي: "إرسال أفضل المختصين الروس، الذين يملكون خبرة كبيرة في مجال ترميم آثار التراث الثقافي العالمي، لترميم كاتدرائية نوتردام".