أعلنت شركة "أورانج مصر"، عبر موقعها الرسمي عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف الشاغرة، وجاءت على النحو التالي:

Supervisor, Core Data Network & IGW Operations

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- الحصول على بكالوريوس هندسة الاتصالات.

- خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 14 مايو 2019.

MSI Change Management Desk

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- شهادة في مجال هندسة الاتصالات أو علوم الكمبيوتر.

- إجادة اللغة الإنجليزية (تحدثًا وكتابة).

- خبرة من سنة إلى 3 سنوات في مجال الاتصالات.

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 14 يوليو 2019.

Organic Growth - Associate Project Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- خبرة من 3-5 سنوات في مجال تكنولوجيا المعلومات.

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- إجادة التعامل مع برامج الحاسب الآلي.

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 14 يوليو 2019.

Extended Local Delivery Manager

وتتمثل شروط الوظيفة في الآتي:

- إجادة اللغة الإنجليزية.

- امتلاك مهارات التعامل مع العملاء.

والتقديم للوظيفة من هنــا بعد إنشاء حساب على موقع الشركة، علمًا بأنّ التقديم ينتهي في 14 يوليو 2019.