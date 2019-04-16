استقبل الدكتور ناصر الهتلان القحطاني، مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إحدي منظمات جامعة الدول العربية، بمكتبه في مقر المنظمة بالقاهرة، اليوم، الدكتور محمد بن علي كومان، الأمين العام لمجلس وزراء الداخلية العرب.

وتم خلال الاجتماع تبادل الأفكار والآراء فيما يتعلق بتعزيز التعاون العربي في المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما تطرق الاجتماع إلى التعاون والتنسيق بين الطرفين لتحديد الاحتياجات التدريبية والعلمية لمنسوبي الأجهزة الأمنية العربية، ووضع خطة تدريبية متخصصة تهدف إلى الارتقاء بمستوى الأداء الأمني العربي وتعزيز قدرات الأجهزة الأمنية في الدول العربية.