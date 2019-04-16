انتقد الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، محاصرة أعضاء البرلمان للوزراء داخل القاعة، وذلك خلال الجلسة العامة اليوم، والجزء الأول منها مخصص لإلقاء الحكومة البيان المالي للموازنة العامة الجديدة للدولة.

وقال عبدالعال، لنوابه غاضبا: "الحكومة ليها الحق تعمل كده، طالما انتوا بتزفوها في الدخول والخروج، بعد كده محدش يتكلم".

وشكا رئيس البرلمان أكثر من مرة من حالة هرج ومرج شهدتها القاعة، خلال انعقاد الجلسة العامة اليوم، التي بدأت في الحادية عشرة صباحا، بإلقاء وزيري المالية والتخطيط البيان المالي لموازنة الدولة للعام المالي 2019/2020، حتى أنّ عبدالعال أوقف الجلسة أكثر من مرة لمدة دقيقة، لإعادة الانضباط إلى القاعة.