أشاد جواو جوميز كرافينهو وزير دفاع جمهورية البرتغال، بجودة وتميز العربة المدرعة "تاج TAG"، أحدث منتجات الهيئة العربية للتصنيع، مؤكدا تمتعها بكافة المواصفات العالمية وكفاءتها لتنفيذ المهام في مختلف البيئات والمناطق الوعرة الصعبة.

جاء هذا خلال زيارته أمس، في إطار استراتيجية الهيئة العربية للتصنيع لفتح آفاق جديدة للتعاون وعقد شراكات مع الدول الصديقة.

وقد حرص "كرافينهو"، على مشاهدة العربة المدرعة من الداخل، مبديا إعجابه الشديد بالقدرات التصنيعية للعربة المدرعة تاج، كما شاهد بيانا عمليا لإمكانيتها وقدراتها على تخطي الصعاب، مؤكدا تميزها بالأمان والحماية الكاملة لطاقم المدرعة.