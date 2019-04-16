أدان اتحاد النقابات العالمي، إعلان دونالد ترامب، أن مرتفعات الجولان هي أرض إسرائيلية، مؤكدا أن الجولان تنتمي إلى سوريا، والقدس ملك فلسطين، مؤكدا استنكاره لما أعلنه ترامب.

جاء ذلك في كلمة بتروس بترو مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمي اليوم الثلاثاء ـ بالدورة الـ 46 لمؤتمر العمل العربي المنعقد حاليا في القاهرة خلال الفترة من 14 إلى 21 أبريل الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، وبحضور وزير القوي العاملة محمد سعفان ممثلا للرئيس السيسي ، و17 وزير عمل عربي ، ورُؤسَاء أصحاب الأعمال والعمال، وأعضَاء الوفُود العَرَبيَّة.

وأشار " بيرو" إلى قيام الاتحاد العالمي بتكثيف أنشطته النضالية لمساعدة فلسطين والاعتراف بأرضها في حدود عام 1967، ووضع نهاية للتدخل الامبريالي في سوريا، واليمن وليبيا، فضلا عن العمل على الدفاع عن الحريات والحقوق العمالية، ووصول التكنولوجيا لعمليات الانتاج.

وقدم مسئول الاتصال باتحاد النقابات العالمي، تحياته للمشاركين في مؤتمر العمل العربي 46، مؤكدا أن مشاركة الاتحاد العالمي في المؤتمر لتأكيد الروابط بين الشعوب العربية والحركة النقابية العمالية والحركة النقابية العمالية، لافتا أن تلك الروابط شكلت من خلال نضال مشترك ضد الاستعمار والاحتلال اﻷجنبي.

وأكد بتروس، أنه لا تزال علاقة اتحاد النقابات العالمي بالشعوب العربية ذات روابط ثابتة وقوية تقوم على المسار التاريخي المشترك ويتم تعميقها يوما بعد يوم، مشيرا إلى قيام الاتحاد العالمي بحملة للافراج عن السجناء السياسيين في فلسطين، ورفض إراقة الدماء في اليمن، والتدخلات في أراضي ليبيا والعراق من خلال ندواته ومؤتمراته في العالم العربي لتعزيز التضامن الاجتماعي.