قال اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إنّ موقع مصر بالنسبة للعالم جعلها مطمعا للكثيرين، مشيرًا إلى أنّ كثير من الدول كانت ولا زالت تحاول تخريب أمن مصر القومي.

وأوضح غباري خلال لقاء مع سمر نعيم وأحمد خيري مقدمي برنامج "صباح الورد" المذاع على قناة Ten، أنّ حروب الجيل الرابع بدأت بشكل فعلي، وهي تحتوي على 4 أجزاء، "الحرب بالوكالة" وهي تقسيم الجيوش بشكل عرقي أو قبلي وزرع الإرهاب، و"هدم الدولة من الداخل" وإسقاط مؤسساتها الداخلية، و"الحصار الاقتصادي الدولي"، وأخيرًا "الحروب النفسية".

ولفت مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، إلى أنّ الشائعات والسوشيال ميديا جزءا وثيقا من حروب الجيل الرابع، وعلى المواطن إدراك خطورة ما يتم تداوله على السوشيال ميديا، موضحا أنّ هناك جهات بعينها تموله.